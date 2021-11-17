В ГД поступил запрос о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности

В Государственную думу поступило представление Генеральной прокуратуры о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. С таким предложением выступил генпрокурор Игорь Краснов, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передаёт ТАСС.

В Госдуму поступило представление генерального прокурора о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина, — сказал Володин.

Он добавил, что рассмотрение вопроса в Госдуме может быть назначено на 25 ноября.

Ранее в аппарате фракции КПРФ NEWS.ru заявляли, что вариант снятия с Рашкина депутатской неприкосновенности существует, но в нём нет необходимости. Так в партии прокомментировали сообщения СМИ о том, что снять иммунитет с парламентария попросит генпрокурор Игорь Краснов в ходе визитов в Госдуму.

В ночь на 29 октября рядом с посёлком Лысые Горы без получения разрешения был убит лось. Неподалёку от места разделки туши правоохранители обнаружили два чехла от ружей. В одном из них находился охотничий карабин с прицелом ночного видения, а во втором — тренога, патроны, а также охотничий билет и разрешение на оружие на имя Валерия Рашкина. Кроме того, на этой же территории найдены стреляные пуля и гильза. Они направлены на экспертизу.