Генерал оценил слухи о создании в РФ элитного отряда «Шторм» по боям с F-16 Генерал Липовой: разговоры о создании в России элитного отряда по боям с F-16 — уже не новость

Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

Истребитель F-16

Россия принимает адекватные меры и соответствующе реагирует на фоне сведений о возможном появлении F-16 у ВСУ, заявил генерал-майор Сергей Липовой, комментируя слухи о создании в ВС РФ элитного спецподразделения «Шторм» для удара по важным целям и боев с американскими истребителями четвёртого поколения. Как рассказал военный эксперт в беседе с «Царьградом», создание такой эскадрильи не является новостью, над этим вопросом ВКС России уже давно работали.

Это не является уже новостью. Над этим работали наши ВКС давно, и мы принимаем адекватные складывающейся ситуации меры. Если НАТО против нас сейчас выдвинуло серьёзную бронетанковую группировку и создаёт воздушный кулак, то мы должны соответствующе реагировать. Поэтому и принято решение о создании такой группировки, которая могла бы успешно работать как против воздушного компонента, так и против наземного, — пояснил он.

Липовой добавил, что на территории Украины есть большое количество бронетехники различных видов, которую придется «утилизировать». На это, по его словам, у России есть все ресурсы и времени это займет меньше, чем подготовка пилотов ВСУ к использованию F-16.

Ранее представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что передача Киеву F-16 — приоритетный вопрос для США. Дипломат при этом не уточнил, когда именно Вашингтон осуществит первые поставки самолетов на Украину, а также не назвал страны, которые готовы отправить Киеву истребители.