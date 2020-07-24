Генерал ФСБ раскритиковал идею вернуть графу «национальность» в паспорт

https://static.news.ru/photo/71fd412c-cdbe-11ea-85be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вернуть в паспорт графу «национальность» без специальной реформы невозможно. Об этом заявил генерал ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома «Офицеров России» Александр Михайлов.

Таким образом он прокомментировал идею депутата Госдумы Виталия Милонова вернуть в паспорт отметку о национальности. По мнению Михайлова, это «очередная придумка» скандального депутата.

В документе нет соответствующей графы, а если её вводить, то придётся проводить паспортную реформу, — цитирует Михайлова РИА Новости.

Он добавил, что принципиально от введения этой графы ничего не изменится, поскольку она всё равно, по замыслу Милонова, «добровольная». Михайлов считает, что нужды в таких «революционных» преобразованиях нет.

Как писал NEWS.ru, Милонов направил предложение министру юстиции РФ Константину Чуйченко о возможности возврата в паспорт отметки о национальности владельца.