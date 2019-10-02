https://static.news.ru/photo/0cc49784-e51a-11e9-9c7f-fa163e074e61_660.jpg Наталья Синдеева Фото: sindeeva/instagram.com

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что она пришла на очередной допрос в Следственный комитет.

Пошла, — написала Синдеева в Facebook.

Несколько недель назад она уже была допрошена следователями. Тогда их вопросы касались того, как каналом освещалась акция протеста 27 июля, а также источников финансирования.

Как писал News.ru, в анонимных Telegram-каналах появилась фотография документа, в котором замруководителя Главного следственного управления СК якобы благодарит «Дождь» за содействие, так как почти 11 часов трансляции акции протеста помогли в создании доказательной базы для привлечения к ответственности митингующих. Позднее в ведомстве опровергли эту информацию.