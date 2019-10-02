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Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что парламентарии рассмотрит законопроект, который позволит Роскомнадзору блокировать «живодёрский контент» до решения суда.

По словам депутата, сейчас в Сети присутствует огромное количество фото и видео, на котором показано жестокое обращение с животными.

Сейчас идёт очень серьёзная волна живодёрского контента. Меня это очень беспокоит. Не только как законодателя, но и как родителя. Потому что это попадается на глаза детям. Мы с Роскомнадзором проработали досудебную блокировку. Я на следующей неделе буду вносить соответствующий законопроект, — рассказал Бурматов на конференции «Актуальные вопросы и перспективы регулирования кинологии в РФ».

Он добавил, что правительство поддержала данную инициативу, поэтому выделит дополнительные средства на её реализацию.

Как ранее писал News.ru, депутаты Государственной думы рассмотрят проект закона о снижении возраста, с которого наступает уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, до 14 лет.