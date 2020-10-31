Гастроэнтеролог рассказала о полезных свойствах колбасы

https://static.news.ru/photo/3c0dbcd0-1c11-11eb-9ee3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мнение о том, что колбасы — это исключительно вредный для человека продукт, не совсем верно, считает врач-гастроэнтеролог Инна Мазько.

По словам специалиста, отдельные виды колбасы содержат важные и полезные питательные элементы.

Колбасы делают из различных сортов мяса и даже крови, поэтому и их влияние на организм отличается, — приводит слова врача URA.RU.

Так, Мазько отмечает, что приготовленные по ГОСТу натуральные колбасы, которые готовят из мяса, специй, жира и субпродуктов, являются отличным источником полезных белков.

Она указывает, что многие субпродукты, которые попадают в колбасы, обычно не подаются к столу в чистом виде, но в виде колбасы они становятся вкуснее.

По словам гастроэнтеролога, кровяная колбаса содержит много железа и будет полезна тем, у кого отмечается нехватка этого элемента. А колбасные изделия из мяса птицы или диетической говядины не навредят тем, у кого имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой. При этом такой продукт содержит в себе белки, которые легко усваиваются организмом.

В то же время Мазько напомнила, что далеко не все колбасы могут приносить пользу, подчеркнув, что необходимо понимать, как и из чего они были сделаны.

Ранее NEWS.ru писал, что врач предупреждала о риске онкологических заболеваний тех, кто злоупотребляет колбасой. Она отмечала, что дети и люди, страдающие от заболеваний желудка и кишечника, должны полностью исключить данный продукт из рациона.