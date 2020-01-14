https://static.news.ru/photo/5846b57c-36df-11ea-a9b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Сотрудники ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия быстро пресекли противоправные действия в учреждении. Пострадавшему оказали первую помощь, заявили представители регионального управления ФСИН РФ после публикаций в СМИ о драке.

В исправительной колонии экс-полковник полиции Дмитрий Захарченко избил другого заключённого. Им оказался «обиженный» — так называют осуждённых за изнасилование, педофилов и тех, кто ворует у других «сидельцев».

Материалы в порядке ст.144-145 УПК РФ переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, — передаёт пресс-служба ФСИН.

В июне 2019 года Пресненский суд Москвы осудил Захарченко на 13 лет и оштрафовал на 117 млн рублей по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Кроме того, он был лишён специального звания полковника и госнаград, а также возможности занимать руководящие должности в государственных органах на срок два года после освобождения из тюрьмы. Апелляционная инстанция снизила ему срок до 12,5 года.

13 января стало известно, что Следственный комитет нашёл доказательства, подтверждающие преступное происхождение денег, изъятых в квартире Захарченко. По словам зампредседателя СК Игоря Краснова, можно сделать вывод о том, что найденные у Захарченко 8 млрд рублей были получены коррупционным путём.

Как писал NEWS.ru, защита экс-заместителя начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрия Захарченко опровергла информацию о том, что бывший полковник ударил одного из заключённых.