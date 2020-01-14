https://static.news.ru/photo/8ef36104-36c8-11ea-90c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Защита экс-заместителя начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрия Захарченко опровергла информацию о том, что бывший полковник ударил одного из заключённых.

Считаем провокацией со стороны неустановленных источников с целью дискредитировать Захарченко и лишить возможности отменить незаконное и необоснованное решение об установлении «красной метки», — сообщила NEWS.ru адвокат Валерия Туникова.

Ранее ряд источников сообщил, что экс-полковник якобы избил одного из осуждённых. Согласно сообщениям СМИ, он ударил по лицу заключённого, который подошёл к нему и обвинил в продаже мобильных телефонов в колонии.

В июне 2019 года Пресненский суд Москвы осудил Захарченко на 13 лет и оштрафовал на 117 млн рублей по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Кроме того, он был лишён специального звания полковника и госнаград, а также возможности занимать руководящие должности в государственных органах на срок два года после освобождения из тюрьмы. Апелляционная инстанция снизила ему срок до 12,5 года.

13 января стало известно, что Следственный комитет нашёл доказательства, подтверждающие преступное происхождение денег, изъятых в квартире Захарченко. По словам зампредседателя СК Игоря Краснова, можно сделать вывод о том, что найденные у Захарченко 8 млрд рублей были получены коррупционным путём.

Как писал NEWS.ru, что СК перехватил записку экс-полковника Захарченко вероятным покровителям. Предположительно, она адресована крупнейшим подрядчикам РЖД, выводившим похищенные средства.