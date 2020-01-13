В распоряжении NEWS.ru оказалась записка, которую, возможно, отдал через адвокатов на волю бывший полковник Дмитрий Захарченко, осуждённый за получение взяток. Следователи нашли её на ноутбуке его гражданской жены Марины Семыниной — там была фотография рукописи, её Захарченко после своего ареста передавал неким покровителям. Есть предположение, что адресована она была бывшим владельцам группы компаний «1520», которые, как считают правоохранительные органы, много лет давали ему деньги за «крышевание» их работы по выводу и «отмыву» украденных бюджетных средств. 12 декабря заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов официально заявил, что именно таким образом могли появиться 8 млрд рублей, найденные в квартире экс-полковника. Следствие по делу бывших совладельцев «1520» — крупнейшего подрядчика РЖД, судя по всему, подходит к концу.

«Помогите мне выбраться отсюда»

В записке есть зашифрованные имена, речь идёт о легенде и работе. Приводим данное письмо в том виде, в каком Следственный комитет задокументировал его в протоколе осмотра (копия документа есть в распоряжении редакции):

Свяжитесь обязательно с Мариной и помогите ей! У меня все норма! Я не виновен. Помогите обязательно Марине и Уле. Не трусьте работать! Выполните мою просьбу предыдущую (на еду им займите). Я о Вас молчу! Не бросайте меня! (Неразборчивое слово) племянник (Маша) пусть не (неразборчивое слово), я молчу! Бороду и «Легенду!» Пусть сделает как я писал! Позаботьтесь о моих детях (семье) Марине. Если адвокат попросит на суд помощь, то помогите! Марина мне очень помогает. Мне предлагают оговорить (неразборчивое слово) и Племянника)) Не бросайте только меня!!! Зачем выгнали куму? Это некрасиво по отношению ко мне. Марина и Уля (дайте им (неразборчивое слово) слов — водителя). Привет всем! Если у Вас ко мне есть (неразборчивое слово) моему адвокату. Шахматы! ))) Держите с Мариной связь! Нужна помощь реальная от Вас Оплач. адв. *******! (неразборчивое слово) Помоги мне пож. выбраться отсюда!!! У меня пока все нормально. Но... Успели ли сделать потвоему тезке подчиненный? Помогли ли? Если нужно будет $ займи пож! Я отдам! Спасибо тебе, друг! Помоги по Пресненск суду, Мосгорсуду и т.д. (Где есть возможность?) Спасибо Друг за поддержку Марины и Ули!!! Я Ваш друг и должник!!! :) У меня все норма! Я не виновен! Если потом можно чем-то помочь, то буду признателен! Спасибо!

Дмитрий Захарченко Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Кто упоминается в записке?

Один из собеседников издания предположил, что письмо адресовано бизнесменам Валерию Маркелову и Борису Ушеровичу, а также связанным с ними банкирам, которые наладили схему по выводу средств, полученных по контрактам РЖД.

Как видно из текста, Захарченко обращается к адресату на «Вы» и всячески подчёркивает уважение к своему собеседнику.

В то же время на встрече в ресторане экс-полковника с Маркеловым, которую записала ФСБ (копия документа есть в распоряжении NEWS.ru), он разговаривает достаточно вольно, даже матерится. Защита Маркелова на момент публикации была недоступна для комментария.

В записке также упоминается некто «Кума»: «Зачем выгнали куму? Это некрасиво по отношению ко мне». Человек с таким прозвищем есть в бумагах «чёрной бухгалтерии», которую отдал следствию беглый банкир Герман Горбунцов. Там он указан как обладатель неких счетов наравне с Захарченко, который зашифрован под именем «Захар Хитрый». Однако в разговоре с NEWS.ru Горбунцов не смог вспомнить, кто именно имеется в виду под «Кумом».

Из записки очевидно, что связь Захарченко держит через адвокатов. У него были и остаются по сей день три основных защитника — Юрий Новиков, Александр Горбатенко и Валерия Туникова. С самого момента ареста с экс-полковником находился первый из перечисленных, но он утверждает, что никакие записки от подопечного не передавал, и кто такой «Кума» и другие упомянутые люди под зашифрованными прозвищами — не знает. Горбатенко тоже отрицает своё участие в передаче тайных писем, отмечая, что контракт на адвокатские услуги с Захарченко он подписал почти спустя полгода после его ареста. По словам Туниковой, в указанном письме «нет ничего вообще о преступной деятельности», а кто и кому его передавал она не знает.

Марина Семынина отказалась комментировать текст послания.

СК отчитался о найденных доказательствах

Напомним, 13 января стало известно, что Следственный комитет якобы нашёл доказательства, подтверждающие преступное происхождение денег, изъятых в квартире Захарченко. По словам зампредседателя СК Игоря Краснова, можно сделать вывод о том, что найденные у Захарченко 8 млрд рублей были получены коррупционным путём.

В частности, в настоящее время устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения Захарченко взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний (речь идет об ООО «Группа компаний 1520». — NEWS.ru), — рассказал Краснов «Коммерсанту».

Как заявил в разговоре с NEWS.ru адвокат Захарченко Виктор Емельянов, утверждение СК о том, что деньги бывшего полковника удалось связать с компанией «1520», относятся именно к делу Валерия Маркелова.

У них (СК. — NEWS.ru) весной будет уже 1,5 года, как идёт следствие, и, естественно, это всё нужно обосновывать. Насчёт того, что есть у них доказательства или нет, я не знаю, потому что мне никто не даёт ознакомиться, пока следствие идёт. Мы всё узнаем, когда обвинения предъявят. Но его ещё не предъявили, — рассказал защитник.

Емельянов добавил, что в случае, если слова Краснова об обнаружении доказательств происхождения денег Захарченко верны, то экс-полковник будет этапирован обратно в Москву для участия в очных ставках и других следственных действиях.

Дмитрий Захарченко Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Дело подрядчиков

Напомним, Захарченко подозревается в получении взяток на ежемесячной основе от группы компаний «1520» за покровительство и неприкосновенность. Об этом рассказал банкир Герман Горбунцов. По версии следствия, через «1520» выводились средства, похищенные подрядчиками у РЖД и «Газпрома», всего около 500 млрд рублей. Фирма, которой владели Андрей Крапивин, Борис Ушерович и Валерий Маркелов, стала основным получателем заказов РЖД сразу после того, как госкомпанию возглавил Владимир Якунин, и осталась таковым после его отставки. За время сотрудничества с железнодорожным монополистом она разрослась до крупного предприятия, в котором работали 12 тысяч человек.

Подозрительные банковские счета группы компаний «1520» обнаружили структуры банкира Германа Горбунцова. Показания против Захарченко он дал ещё в 2010 году, когда был вынужден уехать из России после того, как сначала получил угрозы от партнёров, а после был предупреждён самим Захарченко о готовящемся задержании. Горбунцов утверждал, что экс-полковник «крышевал» группу «1520», получая за это ежемесячно по €150 тысяч наличными. «Отмывочная» продолжала работать и после отъезда банкира, и именно с тех пор — с 2011 по 2018 годы — её деятельность фиксировалась следствием. В 2018-м совладелец «1520» Валерий Маркелов был задержан .

На данный момент Дмитрий Захарченко уже отбывает срок в колонии строгого режима. В июне 2019 года Пресненский суд Москвы осудил его на 13 лет и оштрафовал на 117 млн рублей по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Кроме того, он был лишён специального звания полковника и госнаград, а также возможности занимать руководящие должности в государственных органах на срок два года после освобождения из тюрьмы. Апелляционная инстанция снизила ему срок до 12,5 года.