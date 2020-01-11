Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что у следователей появились доказательства, что найденные в квартире у осуждённого экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко восемь миллиардов рублей имеют коррупционное происхождение.
Несмотря на то что в отношении Захарченко уже вынесен обвинительный приговор, следствие продолжает работу по выявлению совершённых им преступлений. Собранные доказательства позволяют сделать вывод, что найденные восемь миллиардов рублей могли быть получены в результате совершения коррупционных преступлений, — цитирует Краснова «Коммерсант».
Как ранее писал NEWS.ru, Мосгорсуд отменил решение Гагаринского райсуда столицы и вынес новое постановление по делу об обращении в доход государства имущества скрывающегося полковника ФСБ Дмитрия Сенина — шурина арестованного за взятки экс-заместителя начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрия Захарченко.
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