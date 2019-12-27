https://static.news.ru/photo/ff07552c-28a4-11ea-926d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд отменил решение Гагаринского райсуда столицы и вынес новое постановление по делу об обращении в доход государства имущества скрывающегося полковника ФСБ Дмитрия Сенина — шурина арестованного за взятки экс-заместителя начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрия Захарченко.

В этот раз суд не стал обращать в доход государства две иномарки и столичную квартиру Сенина, — сообщила АГН «Москва» адвокат его родственников Елена Мартынова.

Ранее Гагаринский районный суд Москвы обратил в доход государства 20 квартир, пять земельных участков и несколько автомобилей, оценённых в 380 млн рублей и принадлежащих Сенину, его родственникам и знакомым.

Как писал NEWS.ru, суд в Москве наложил арест на имущество объявленного в розыск за дезертирство и взятки полковника ФСБ Дмитрия Сенина, шурина полковника МВД Дмитрия Захарченко. Арест наложен на имущество Сенина, его супруги и других лиц с установлением запрета распоряжаться им путём заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества.