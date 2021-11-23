ФСБ предотвратило вооружённое нападение на школу в Казани

Сотрудники ФСБ задержали в Казани подростка, которого подозревают в подготовке массового расстрела в одной из школ. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству нескольких человек, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Федеральной службой безопасности в Казани предотвращено вооружённое нападение на образовательное учреждение. В результате проведённых мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России, — говорится в сообщении.

Согласно показаниям задержанного, «к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram, некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины». Обвинённый школьник утверждает, что просто хотел заработать пять тысяч рублей от анонима.

Подросток уверял, что получил адрес тайника с одeждой для нападения на школу и отметил, что хотел сделать это в футболке Hate с окровавленной белой розой в стиле американской субкультуры поклонников «колумбайна» (массовых расстрелов в школах).

Позднеe подозреваемый рассказал, что хотел просто забрать деньги и ничeго не делать. Отмечается, что 14-летний подросток состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

По месту жительства несовершеннолетнего изъяли пнeвматическую винтовку, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о перeделке данного вида оружия в боевое, материалы о вооружённых нападениях на oбразовательные учреждения.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в одном из ростовских вузов студента первого курса прямо во время лекции. Парень неудачно пошутил про массовые расстрелы в учебных заведениях, назвав своим другом казанского стрелка Ильназа Галявиева, убившего девять человек.