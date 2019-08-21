Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты контрольных материалов, регламентирующих структуру контрольных измерительных материалов (КИМ) для ОГЭ 2020 года.
С 2011 года российские школы постепенно переходят на работу по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).
В новых КИМ по ОГЭ-2020 введены новые задания, которые проверят достижения в предусмотренных ФГОС.
Так, по русскому языку количество заданий сократится с 15 до 9. Изложение можно будет написать в нескольких предложенных жанрах.
В экзамен по математике включён новый блок с пятью заданиями.
Количество заданий в ОГЭ по обществознанию сокращено с 31 до 24. Большинство заданий нацелены на анализ практических ситуаций.
Для ОГЭ по истории предложена только одна модель КИМ, основанная на едином учебнике.
По химии и физике будет необходимо провести реальный эксперимент.
Как ранее писал News.ru, ФИПИ опубликовал проекты контрольных материалов, которые регламентируют структуру контрольных измерительных материалов (КИМ) для ЕГЭ 2020 года.