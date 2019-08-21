https://static.news.ru/photo/d3e9db3e-c3f6-11e9-869e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Global Look Press

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты контрольных материалов, регламентирующих структуру контрольных измерительных материалов (КИМ) для ОГЭ 2020 года.

С 2011 года российские школы постепенно переходят на работу по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).

В новых КИМ по ОГЭ-2020 введены новые задания, которые проверят достижения в предусмотренных ФГОС.

Так, по русскому языку количество заданий сократится с 15 до 9. Изложение можно будет написать в нескольких предложенных жанрах.

В экзамен по математике включён новый блок с пятью заданиями.

Количество заданий в ОГЭ по обществознанию сокращено с 31 до 24. Большинство заданий нацелены на анализ практических ситуаций.

Для ОГЭ по истории предложена только одна модель КИМ, основанная на едином учебнике.

По химии и физике будет необходимо провести реальный эксперимент.

Как ранее писал News.ru, ФИПИ опубликовал проекты контрольных материалов, которые регламентируют структуру контрольных измерительных материалов (КИМ) для ЕГЭ 2020 года.