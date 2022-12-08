Финансист посоветовал, как поступить с деньгами до Нового года Финансист Бадалов: лишние деньги до Нового года следует положить на депозит

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Перед Новым годом не следует заниматься инвестициями, если вы не являетесь экспертами в этой области, однако можно начать формировать «подушку безопасности», рассказал в беседе с агентством «Прайм» финансист Лазарь Бадалов. Он отметил, что это один лучших вариантов в условиях непредсказуемости.

Если ни планов, ни долгов у вас нет, лучше положить деньги на обычный депозит в банки. Инвестиции в условиях нынешней непредсказуемости на рынках лучше оставить специалистам, — сказал Бадалов.

Кроме того, финансист рекомендовал потратить лишние средства на погашение долгов. В частности, по его словам, это поможет уменьшить размер ежемесячного платежа по кредиту и довести уровень расходов в будущем до комфортного. Последнее, по словам Бадалова, важно, чтобы потом не попасть в долговую яму, если упадут доходы.

Одним словом, нужно понимать, что в условиях кризиса будет правильным подумать об управлении своими расходами и долгами, все-таки доходы от нас сейчас зависят в меньшей степени, а сбережения становятся большой редкостью, — подытожил эксперт.

Ранее россиянам назвали валюту, которую лучше приобрести до Нового года. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев посоветовал купить в виде облигаций юань, а от долларов и евро рекомендовал отказаться из-за санкций.