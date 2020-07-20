Фигурантка дела «Нового величия» подала иск за содержание в СИЗО

https://static.news.ru/photo/0f7a331c-cac5-11ea-a7bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иск к РФ на 5 млн рублей в качестве компенсации за незаконное содержание в СИЗО подала обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Павликовой Ольгу Карлову, незаконность ареста её подзащитной была признана Верховным судом РФ, а впоследствии — Московским городским судом.

Она была несовершеннолетней на момент заключения, у неё была масса хронических заболеваний, очень серьёзных. А после СИЗО многие из них ухудшились, — заявила Карлова.

По словам Карловой, у девушки был пролапс центрального сердечного клапана первой степени, а теперь второй. Она добавила, что в СИЗО Павликова находилась с марта по август 2018 года.

Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества. По версии следствия, молодые люди хотели совершить в РФ переворот и захватить власть.

В ходе разбирательств по делу арестовали Петра Карамзина, Дмитрия Полетаева, Вячеслава Крюкова, Руслана Костыленкова. Анну Павликову, Марию Дубовик, Максима Рощина отправили под домашний арест. Ещё один подозреваемый — Сергей Гаврилов — смог сбежать за границу.

Как ранее писал NEWS.ru, Мосгорсуд признал законным продление до конца лета 2020 года меры пресечения участникам организации «Новое величие». Четыре фигуранта содержатся в следственном изоляторе, ещё трое — под домашним арестом.