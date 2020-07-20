Фигурантка дела «Нового величия» подала иск за содержание в СИЗО

Иск к РФ на 5 млн рублей в качестве компенсации за незаконное содержание в СИЗО подала обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова.
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Она была несовершеннолетней на момент заключения, у неё была масса хронических заболеваний, очень серьёзных. А после СИЗО многие из них ухудшились, — заявила Карлова.
По словам Карловой, у девушки был пролапс центрального сердечного клапана первой степени, а теперь второй. Она добавила, что в СИЗО Павликова находилась с марта по август 2018 года.
Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества. По версии следствия, молодые люди хотели совершить в РФ переворот и захватить власть.
В ходе разбирательств по делу арестовали Петра Карамзина, Дмитрия Полетаева, Вячеслава Крюкова, Руслана Костыленкова. Анну Павликову, Марию Дубовик, Максима Рощина отправили под домашний арест. Ещё один подозреваемый — Сергей Гаврилов — смог сбежать за границу.
Как ранее писал NEWS.ru, Мосгорсуд признал законным продление до конца лета 2020 года меры пресечения участникам организации «Новое величие». Четыре фигуранта содержатся в следственном изоляторе, ещё трое — под домашним арестом.
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