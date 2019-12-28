https://static.news.ru/photo/e66cd648-2955-11ea-a93f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фигурант дела о даче взятки экс-главе Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову — глава департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв Менеджмент» — Алексей Копейкин заключил с Генпрокуратурой РФ досудебное соглашение о сотрудничестве.

На этой неделе Московский городской суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, он был освобождён из СИЗО «Лефортово» и уже находится дома, — передаёт сообщение источника ТАСС.

Адвокат издания подтвердил освобождение его подзащитного из СИЗО.

Иванова задержали 10 июля. Он подозревается по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Также по делу был задержан директор департамента по работе с государственными структурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексей Копейкин. Его подозревают в даче взятки в крупном размере.

Как ранее писал NEWS.ru, Басманный суд Москвы постановил арестовать счета и недвижимость Алексея Иванова. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.