https://static.news.ru/photo/0a84a21a-561d-11ea-9eea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойцы Росгвардии будут охранять медучреждение, куда поместили россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess. Людей поместили в инфекционную больницу Казани.

Эта больница имеет самое новое оснащение, совершенно правильно оборудована в части предотвращения распространения любых инфекционных заболеваний, даже особо опасных. Пациенты будут находиться под наблюдением квалифицированных врачей не менее 14 дней без выхода из здания. И весь блок будет охранять Росгвардия, — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус. Он сошёл на берег ещё 25 января в Гонконге. А власти Японии по прибытии судна поставили его на карантин и в течение двух недель не выпускали на берег около 3,7 тысячи человек из 50 стран.

Всего на борту лайнера было 10 россиян. В страну вернулись восемь человек (двое лететь отказались), у троих из эвакуированных выявлен новый коронавирус. Все они чувствуют себя хорошо: заболевание протекает в лёгкой форме.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 23 февраля она затронула более 78 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 2400 заболевших. Выздороветь удалось более 23 тысячам пациентов. Китай уже запустил производство первого лекарства от болезни.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Украины столкнулись с агрессией жителей посёлка Новые Санжары, куда привезли эвакуированных из Ухани туристов. Люди перегородили дорогу и закидали камнями автобус с прилетевшими из Китая согражданами. Вокруг санатория, куда эвакуированных разместили на двухнедельную обсервацию (это менее строгая форма изоляции, чем карантин), выставили полицейский кордон. На место также прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, чтобы лично урегулировать ситуацию.