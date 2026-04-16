Этот жюльен — решающий аргумент на моем праздничном столе: рецепт, выверенный до мелочей, — вкусно всегда

Если вам нужна горячая закуска, которая соберет все комплименты за столом, — это она. Простая техника, доступные ингредиенты и стопроцентно узнаваемый, любимый вкус.

Что понадобится

500 г шампиньонов, луковица, 200 г сметаны 20%, 2 ст. л. муки, 100–150 мл молока, 150 г твердого сыра, 2-3 ст. л. растительного масла, соль, перец, 2-3 ст. л. майонеза (по желанию).

Как я готовлю

Лук рублю, обжариваю. Грибы режу, добавляю к луку, жарю до испарения влаги. Всыпаю муку, перемешиваю, прогреваю. Вливаю сметану, соль, перец, затем молоко тонкой струйкой.

Томлю 3–5 минут. Раскладываю по кокотницам, смазываю майонезом, посыпаю сыром. Запекаю при 180 °C 15–20 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.