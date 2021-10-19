«Это война»: в ГД отреагировали на дефицит COVID-коек в Орловской области

Властям Орловской области, где, по словам губернатора региона Андрея Клычкова, закончились больничные койки для COVID-пациентов, нужно обращаться за помощью к Минобороны и МЧС за мобильными госпиталями, рассказала NEWS.ru депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина. Она подчеркнула, что в стране идёт война всех структур власти с коронавирусной инфекцией.

Я не знаю, закроют ли [в Орловской области] больницы другого профиля. Если есть койки другого профиля, не инфекционные, то их надо переводить в инфекционные, если достаточно кислородных выводов, кислородных станций. Либо надо срочно закупать кислородные концентраторы, которые можно поставить к койкам. Либо нужна помощь для региона от федерации, и вопрос могут решить. <...> Только прививаться, это то, чего мы боялись в четвёртую волну — что система здравоохранения может не справиться, — заявила депутат.

Собеседница отметила, что часть COVID-пациентов могут лечиться на изоляции в домашних условиях под наблюдением врачей, но «ситуация такова, что в первичном звене здравоохранения, мягко говоря, медиков не хватает, ещё в прошло году дефицит составлял 3000 специалистов, сотрудники 65+ ушли на отдых на фоне пандемии в начале 2020-го».

Кто работал — частично ушли в COVID-госпитали. Сейчас готовят волонтёров из числа медиков-ординаторов второго года обучения. Им объясняют, как оказывать медпомощь именно при COVID-19. И мы можем в амбулаторных условиях лечить таких пациентов, если они не «тяжёлые», и там не требуется госпитализация, но это, как правило, лица до 60 лет, и у которых нет развития дыхательной недостаточности, но COVID-19 опасен тем, что клиническая картина ухудшения развивается очень быстро. Если подтверждённый COVID-19 — всё равно красная зона, — резюмировала Соломатина.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что койки для больных COVID-19 в регионе закончились. Все 1854 места в больницах, предназначенных для таких пациентов, заняты. Об этом политик сообщил во время эфира на своей странице в Instagram, отметив, что заболеваемость растёт высокими темпами. Клычков отметил, что открытие новых коек сопряжено со сложностями с кислородным оборудованием, дополнительным медперсоналом, лекарствами. В Орловской области с начала пандемии выявлено 49 592 случая заражения коронавирусом, выздоровели 46 106 человек, 1034 пациента умерли. С 18 октября в Орловской области введены массовые карантинные ограничения.

Ранее сообщалось, что нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад к январю, как это было во вторую волну, осенью — зимой 2020 года. По мнению специалистов, благоприятную роль может сыграть рост вакцинированных и переболевших, хотя в целом их уровень сравнительно невысок.