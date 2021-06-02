Это поведение типично во время социальных катастроф

В России в соцсетях распространили почти 250 фейков, связанных с COVID-19, выяснили специалисты РАНХиГС и НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» и аналитики «Яндекс.Кью». Наибольшей популярностью пользовались слухи о вреде вакцин и о народных методах лечения вируса, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Также среди популярных фейков оказалась информация о том, что к возникновению пандемии причастен Билл Гейтс, что COVID распространяют вышки 5G, что под видом прививок от вируса в организм вводят чипы, либо что вакцина содержит вредные металлы. Один из авторов исследования, старший научный сотрудник РАНХиГС Александра Архипова рассказала о том, кто чаще распространяет фейки, почему их количество не уменьшается, а только нарастает, а также о том, как слухи становятся материальной силой, влияющей на нашу жизнь.

— Фейков про коронавирус особенно много по сравнению с фейками по другим темам?

— Коронавирусных фейков и слухов очень много во всём мире. Эта волна поднялась ещё до того, как коронавирус распространился по всему миру в январе 2020 года. Это назвали «инфодемией».

— Ситуация с фейками в России отличается от мировой?

— Сравнивать с другими странами нельзя. В России у нас есть база — мы знаем, что у нас около 250 сюжетов-фейков и 7 млн репостов. С другими странами у нас аналогичной базы нет, но в России очень много фейков. По некоторым косвенным данным, Россия является лидером по отказам от вакцинации и фейки о COVID-19 могут на эту ситуацию влиять.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Есть причина, почему именно вокруг коронавируса так много фейков?

— Любые масштабные социальные потрясения вызывают волну слухов и фейков. В России были холерные бунты в 1830-х годах. Когда холера пришла в Россию, то люди убивали врачей, считая, что именно они распространяют болезнь. То есть считали, что нет никакой холеры, а что врачи, например, отравляют воду в колодцах и так далее. Так бунты и начинались. Это поведение типично во время социальных катастроф. Люди пытаются себя обезопасить, искать причины неприятностей, а наш мозг очень любит получать быстрые ответы на вопросы, которые не всегда правильные. Вспомним февраль-март 2020 года, когда полмира уже заболели, понятно, что вирус придёт в Россию, власти говорят, что ничего не будет и на этом фоне рассылкой WhatsApp приходит информация о том, что нужно пить воду с лимоном или сделать специальный дыхательный тест для борьбы с COVID-19. Такая информация тебя магическим образом успокаивает, а пересылая её, ты как бы получаешь контроль над ситуацией. Во время и в преддверии соцкатастроф такая коммуникация усиливается.

— Как с этим можно бороться?

— Например, тем, что сделал «Яндекс» и «Яндекс.Кью». Если вы введёте в поисковике: «Правда ли, что прививка вызывает бесплодие?», то вам «Яндекс» выдаст сообщение о том, что это фейк, и исследование этого фейка. То есть если в запросе есть интенция сомнения, то сразу предоставляется возможность проверить.

Я считаю, что законы против фейков, в том числе наказание штрафами — бессмысленны. Во-первых, как показывает наше исследование, это ничего не останавливает. Во-вторых, человек наказывается за заведомо ложную информацию, но те несчастные женщины, которых оштрафовали на огромные суммы, просто услышали информацию и репостнули её, не зная, что она заведомо ложная.

— Вы говорите о женщинах — они чаще распространяют фейки?

— Мы смотрели эти данные на момент первого полугодия 2020 года по социальным сетям. Если говорить о случаях, когда мы знаем пол, то женщины распространяют фейки на 9% чаще, чем мужчины. То есть ненамного. Если говорить о возрастных группах, то среди тех, кто нажимал репост, больше половины — люди в возрасте от 40 до 60 лет. Хочу подчеркнуть, что мы далеко не у всех знаем возраст, а та группа, у которой знаем — небольшая.

— Какая динамика? Ложных слухов сейчас меньше, чем в 2020 году?

— Динамика есть и она не очень хорошая. Если вначале были популярны псевдомедицинские инструкции о том, как надо лечиться, то в конце осени 2020 года вперёд вырвались антивакцинные фейки, а вслед за ними антимасочные. В январе 2021 года антивакцинные фейки вышли в топ, а потом на плато и не угасают до сих пор. Это говорит о том, что люди эту информацию бесконечно распространяют и бесконечно запрашивают. Очевидно, это может влиять на темпы вакцинации.