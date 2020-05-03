«Есть дом, и не один»: Соловьёв о недвижимости в Италии

https://static.news.ru/photo/f0f90d90-8d71-11ea-96bb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: vrsoloviev/instagram.com

Телеведущий Владимир Соловьёв провёл прямой эфир в Instagram с журналисткой Тиной Канделаки. Звёзды разговаривали о скандальной недвижимости.

Я всю жизнь пашу, плачу налоги. Почему я должен скрывать то, что у меня есть дом в Италии, и не один? — заявил работник телеканала «Россия 1».

Соловьёв подчеркнул, что пришёл в журналистику богатым человеком. У него были свои заводы. Первый миллион долларов он заработал в 1993 году.

Как писал NEWS.ru, российская телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева оказалась владелицей роскошного дома в пригороде Нью-Йорка. Его стоимость составляет $6,5 млн. Особняк площадью 1100 кв. метров находится на берегу реки Гудзон. В нём 21 комната.