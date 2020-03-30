https://static.news.ru/photo/c13aa6ea-7287-11ea-9dba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К концу текущей недели минимум ещё две больницы в России перейдут на режим работы с пациентами, заражёнными коронавирусом нового типа. Об этом 30 марта сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава ведомства подчеркнул, что в общем на территории страны в медицинских учреждениях под надзором врачей находится 1,5 тысячи человек, 32 из них в тяжёлом состоянии. По словам Мурашко, для пациентов с COVID-19 в России подготовили примерно 78 тысяч коек. Некоторым больницам, заметил министр, следует перевести дополнительное оборудование, которое освобождается при сокращении плановых объёмов профилактики.

Мурашко заявил, что Минздрав уже направил письмо по перепрофилированию коек в правительство Москвы.

К концу недели нами будут подготовлены еще минимум два учреждения, которые полностью будут переведены на режим работы с данной категорией пациентов. Мы компенсируем медицинским персоналом и лекарственными препаратами деятельность данных учреждений, — цитирует ТАСС главу Минздрава.

На сегодняшний день коронавирусом заразились более 723 тысяч человек по всему миру, свыше 33 тысяч умерли, более 151 тысячи выздоровели. В России выявлено 1836 случаев инфицирования, 66 пациентов выписаны из больниц, 9 умерли. На Москву приходится 1226 случаев заражения.

Как ранее передавал NEWS.ru, более 25% россиян с коронавирусом заразились на территории России из-за контактов с заболевшими.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, эти пациенты заразились контактным путём.