В России за сутки выявили 17 813 случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России выявлено 17 813 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Около 7,7% инфицированных не имели характерных проявлений болезни. При этом 795 россиян скончались из-за осложнений COVID-19, полностью выздоровели 18 624 человека, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Наибольшее число новых случаев традиционно пришлось на Москву: в столице зафиксировали 1162 заболевших COVID-19. После столицы следует Подмосковье, где выявили 758 случаев заражения, и Санкт-Петербург — 513 больных. Далее следуют Нижегородская, Ростовская и Свердловская области.

С начала пандемии в России заразились 6 918 965 граждан. Из них умерло 183 224 человека и свыше 6,1 млн выздоровели.

Ранее стало известно, что новый южноафриканский штамм коронавируса C.1.2 может обладать повышенной способностью к распространению. В своём исследовании специалисты из Южной Африки пришли к выводу, что новый штамм обладает «тревожным» числом мутаций, что даёт ему способность к более быстрому распространению, а также повышенную сопротивляемость к антителам.