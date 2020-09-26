Ещё 16 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

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В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число летальных исходов в российской столице составило 5 180. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

В Москве скончались 16 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — уточнили в штабе.

Медики выявили 7867 новых случаев коронавируса в 83 регионах России. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 1 151 438 человек. Количество активно болеющих на сегодняшний день составляет 187 896 человек.

Всемирная организация здравоохранения считает, что от коронавируса погибнет до двух миллионов человек, прежде чем эффективная вакцина от COVID-19 станет массово доступной.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже более трёх тысяч москвичей сделали прививку от коронавирусной инфекции. По словам градоначальника, все привитые чувствуют себя хорошо, проблем не возникло ни у одного человека, писал NEWS.ru.