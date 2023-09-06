К Земле приближается «астероид-дом»

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Астероид размером с дом (50 м), который приблизится 6 сентября к Земле, неопасен, поскольку он пройдет на расстоянии 5 млн км, рассказал в интервью НСН астроном Николай Железнов. Он добавил, если такой астероид упадет на планету, то с большой долей вероятности он сгорит в атмосфере.

Это абсолютно безопасные объекты, расстояние там миллионы километров. Расстояние до Луны 380 тысяч километров, соответственно, это примерно в десять раз дальше, чем Луна, — сообщил Железнов.

Он добавил, что 8 сентября к Земле приблизятся астероиды размером с самолет (на расстоянии 4,08 млн км) и автобус (5,72 млн км), а 10 сентября — два «самолета» (1,52 млн и 2,66 млн км). По его словам, в случае «удачного» попадания такого астероида в Землю возникает кратер раз в 20 больше, чем само тело, будет мощная ударная волна и огромное количество пепла.

Если он упадет в океан, будет мощное цунами, — резюмировал астроном.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что астероид Апофис, который, по расчетам, приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние весной 2029 года, не представляет для нашей планеты опасности и столкновения опасаться не следует. По его словам, само сообщение о том, что Апофис пройдет на определенном расстоянии от планеты, уже указывает, что столкновения не будет.