«ЭпиВакКороной» нужно будет прививаться каждый сезон

https://static.news.ru/photo/8e2794fa-3098-11eb-bcbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммунитет от вакцинации «ЭпиВакКороной» не будет пожизненным, прививку нужно будет делать сезонно, с какой частотой — ещё предстоит выяснить, сообщил завотделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков.

Вакцинация будет сезонной. Частоту применения вакцины, ревакцинацию мы пока будем изучать. Но как минимум после двукратной вакцинации необходима вакцинация через 6, возможно, 10 месяцев, — цитирует РИА Новости Рыжикова.

Он уточнил, что в дальнейшем учёные предполагают проведение повторной вакцинации раз в три года.

Как писал NEWS.ru, вакцина «ЭпиВакКорона» появится в следующем году во всех регионах России, ближайшая дата поступления её в гражданский оборот — 10 декабря. Вакцинация «ЭпиВакКороной» для россиян будет бесплатной.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина от новосибирского центра «Вектор» лучше всего подойдёт пожилым и людям с хроническими заболеваниями, так как не вызывает аллергических реакций. У вакцины также отсутствуют побочные эффекты, поскольку она синтетическая. Эта вакцина, получившая название «ЭпиВакКорона», является второй разработанной в РФ вакциной.

Массовая вакцинация от коронавируса в России будет проходить поэтапно и с учётом географических особенностей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в этом вопросе главный принцип — добровольность.