«Вектор» назвал сроки начала массовой вакцинации «ЭпиВакКороной»

https://static.news.ru/photo/23f37778-3090-11eb-bfe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора/АГН «Москва»

Вакцина «ЭпиВакКорона» появится в следующем году во всех регионах России, ближайшая дата поступления её в гражданский оборот — 10 декабря. Вакцинация «ЭпиВакКороной» для россиян будет бесплатной. Об этом сообщил завотделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков.

Я думаю, в 2021 году она появится практически во всех регионах России. Ближайшие даты поступления в гражданский оборот вакцины — 10 декабря, в дальнейшем массовая вакцинация начнётся в 2021 году, — цитирует РИА Новости Рыжикова.

Как писал NEWS.ru, у первых 25 добровольцев старше 60 лет, которые получили вакцину от коронавируса производства «Вектор», жалоб не наблюдается. Новосибирский центр планирует в ближайшее время опубликовать итоги испытания своей вакцины.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина от новосибирского центра «Вектор» лучше всего подойдёт пожилым и людям с хроническими заболеваниями, так как не вызывает аллергических реакций. У вакцины также отсутствуют побочные эффекты, поскольку она синтетическая. Эта вакцина, получившая название «ЭпиВакКорона», является второй разработанной в РФ вакциной.

Массовая вакцинация от коронавируса в России будет проходить поэтапно и с учётом географических особенностей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в этом вопросе главный принцип — добровольность. По его мнению, называть сроки, когда все желающие смогут сделать прививку от COVID-19, преждевременно.