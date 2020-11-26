Песков рассказал, как будет проходить массовая вакцинация от COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/90d500aa-2fd7-11eb-8bb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массовая вакцинация от коронавируса в России будет проходить поэтапно и с учётом географических особенностей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль ожидает, что вакцинация начнётся до Нового года.

Точную дату не могу сказать, но это уже должно начаться до Нового года, ожидания такие, — сказал он.

Песков подчеркнул, что в этом вопросе главный принцип — добровольность. По его мнению, называть сроки, когда все желающие смогут сделать прививку от COVID-19, преждевременно.

Однозначно, что это будет поэтапно с учётом географии нашей страны и с учётом особенностей хранения различных субстанций, — сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что задача состоит в том, чтобы сделать эти этапы минимальными и как можно быстрее обеспечить возможность получения препарата, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новый фармацевтический цех в Братске (Иркутская область), который в том числе будет заниматься производством вакцины от COVID-19.