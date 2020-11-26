Путин принял участие в церемонии открытия производства вакцины в Братске

https://static.news.ru/photo/8e6ebb08-2fcd-11eb-a1cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новый фармацевтических цех в Братске (Иркутская область), который, в том числе, будет заниматься производством вакцины от COVID-19.

Рад очень вас приветствовать — и по хорошему поводу. Потому что сегодня на одной из площадок компании «Фармасинтез» — на предприятии «Братскхимсинтез», где вы и находитесь, в Иркутской области открывается новый современный цех по производству субстанции для лекарственных препаратов, — приводит слова президента РИА Новости.

Российский лидер поблагодарил за работу тех, что участвовал в разработке этого цеха, а также отметил важность увеличения мощностей производства для фарминдустрии, особенно в условиях пандемии.

Мощности, которые сегодня вводятся в эксплуатацию, позволят нарастить выпуск качественных эффективных лекарств, которые в том числе применяются для лечения коронавирусной инфекции, туберкулеза, сахарного диабета, гепатита, других серьёзных заболеваний, — добавил Путин.

Президент подчеркнул, что российское производство помогает стране замещать некоторые импортные медицинские препараты и делать лекарства более доступными для жителей России.

Путин заявил, что российские власти продолжат поддерживать подобные проекты и подключать к их реализации российские институты развития.

Ранее NEWS.ru писал, что, завод компании «Р-Фарм» для дополнительного производства вакцин от коронавируса в скором времени заработает на территории технополиса «Москва». Площадка была подготовлена менее чем за месяц. Сейчас основные работы находятся на финальной стадии, вскоре производитель оснастит производство оборудованием, и вакцина «Спутник V» будет производиться в столице в ближайшее время.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в декабре-январе объёмы производства российской вакцины от COVID-19 будут значительно увеличены, что позволит начать вакцинацию населения.