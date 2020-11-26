У пожилых добровольцев жалоб на вакцину «Вектора» от COVID не зафиксировали

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У первых 25 добровольцев старше 60 лет, которые получили вакцину от коронавируса производства государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», жалоб не наблюдается. Новосибирский центр планирует в ближайшее время опубликовать итоги испытания своей вакцины.

Сейчас мы подготовили публикации. Надеемся, что они будут в международных журналах опубликованы в ближайшее время, — цитирует ТАСС заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа Центра «Вектор» Александра Рыжикова.

Он уточнил, что 21 ноября начались испытания вакцины на добровольцах 60+.

Первые 25 человек уже получили вакцину, и в общем-то никаких особенностей в части реактогенности мы не знаем, — сообщил Рыжиков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина от новосибирского центра «Вектор», лучше всего подойдёт пожилым и людям с хроническими заболеваниями, так как не вызывает аллергических реакций. У вакцины также отсутствуют побочные эффекты, поскольку она синтетическая. Эта вакцина, получившая название «ЭпиВакКорона», является второй разработанной в РФ вакциной.

Как писал NEWS.ru, на сегодняшний день ни одна из вакцин от COVID-19 не прошла полностью испытания, поэтому давать им какие бы то ни было оценки и сравнивать их между собой пока рано, считает директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова. Она отметила, что пока можно сказать о том, что разработчики AstraZeneca продвинулись дальше, чем производители вакцин в РФ, хотя она не уточнила, в чём заключаются преимущества британо-швейцарского фармацевтического концерна.

Инфекционист и вирусолог Николай Малышев, со своей стороны, напомнил, что ни одна из вакцин не даёт 100-процентной защиты от инфекции, однако риск развития тяжёлой формы коронавируса после прививки значительно снижается.