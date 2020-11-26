Эксперт призвала не делать поспешных выводов о вакцинах от COVID-19

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На сегодняшний день ни одна из вакцин от COVID-19 не прошла полностью испытания, поэтому давать им какие бы то ни было оценки и сравнивать их между собой пока рано, считает директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова.

Сейчас речь идёт о предварительных результатах по всем вакцинам — и российским, и иностранным. Пока не будут проведены полномасштабные исследования, говорить о том, что на кого-то вакцина действует или нет, бесполезно. Нельзя пытаться оценить блюдо в процессе готовки. Она ещё не закончена, так что сравнивать некорректно, — сказала специалист в интервью НСН.

Завидова отметила, что пока можно сказать о том, что разработчики AstraZeneca продвинулись дальше, чем производители вакцин в РФ, хотя она не уточнила, в чём заключаются преимущества британо-швейцарского фармацевтического концерна.

Инфекционист и вирусолог Николай Малышев, со своей стороны, напоминает, что ни одна из вакцин не даёт 100-процентной защиты от инфекции, однако риск развития тяжёлой формы коронавируса после прививки значительно снижается.

При этом, по его словам, все вакцины имеют побочные эффекты и вызывают временное ухудшение самочувствия.

Некоторые жалуются на боль в месте введения, припухлость, у некоторых температура повышается. Но всё это довольно быстро проходит. Побочные явления могут отличаться. Но у большинства вакцин всё в пределах нормы, никаких экстренных случаев, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, главным недостатком всех разрабатываемых вакцин по всему миру является то, что они делаются в два этапа. По её словам, неизбежны случаи, когда люди не станут делать вторую часть прививки — забудут, не смогут или передумают, — и тогда в подобной вакцинации нет никакого смысла.