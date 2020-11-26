Биолог назвала главный недостаток всех вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/adf474ac-305b-11eb-b5a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что основным недостатком всех проходящих в настоящее время клинические испытания вакцин от коронавируса является то, что они состоят из двух компонентов.

Баранова отметила, что необходимость делать прививку не один, а два раза повышает риски того, что пациент просто не придёт на второй укол, передает РИА Новости.

В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут, — отметила она.

Биолог подчеркнула, что неявка на второй укол сведёт на нет всю эффективность вакцинации. По словам Барановой в мире есть лишь одна вакцина от COVID-19, которая делается за одну стадию. Эта вакцина разработана в Китае, однако о её эффективности пока слишком мало сведений, добавила она.

Как сообщал NEWS.ru, ранее разработчики первой российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» предложили комбинировать её с препаратом AstraZeneca для повышения эффективности.

Между тем, московский мэр Сергей Собянин накануне рапортовал о полной готовности Москвы к массовой вакцинации от коронавируса. По его словам, в Москве подготовлено около 300 пунктов вакцинации, оснащённых всем необходимым оборудованием.