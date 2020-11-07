Эпидемиолог рассказал, когда эпидемия COVID-19 в России пойдёт на спад

https://static.news.ru/photo/e7676206-21b2-11eb-bc6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что завершение эпидемии коронавирусной инфекции в РФ маловероятно до формирования коллективного иммунитета.

Специалист отметил, что весной ожидается отчётливое снижение числа заражений.

Пока мы не сформируем коллективный иммунитет, то ожидать, что эпидпроцесс закончится, мы с вами пройдём через ноль, в ближайшее время не представляется возможным, — резюмировал эпидемиолог в эфире телеканала «Россия 1».

Российские врачи за прошедшие сутки выявили 20 498 случаев COVID-19 в 84 регионах, передавал NEWS.ru. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 1 774 334 заболевших, 30 545 человек скончались.

Количество заражений COVID-19 во всём мире к настоящему времени достигло 50,2 млн случаев. Жертвами инфекции стали 1,25 млн человек. Число активных случаев заболевания составляет 13,4 млн.