Экзамены довели школьников до таблеток Mash: школьники и студенты стали чаще покупать успокоительные в период экзаменов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьники и студенты стали чаще покупать успокоительные препараты и обращаться к психологам и психотерапевтам в период экзаменов, сообщает Telegram-канал Mash. Спрос на препараты вырос на 8%, а их аптечная цена — на 27% по сравнению с прошлым годом.

По данным канала, у кабинетов психологов и психотерапевтов выстроились очереди: учащиеся сами записываются на прием проговорить проблемы и получить рецепты на лекарства от тревоги и бессонницы. Как рассказали специалисты, чаще всего просят антидепрессанты, но их выписывают в крайних случаях. У препаратов есть сильный седативный эффект, он тормозит работу мозга и во время экзаменов способен помешать.

Ранее в селе Яльчики в Чувашии некоторых учениц довели до истерики перед сдачей ЕГЭ по русскому языку. По словам родителей, девочек заставили раздеваться до нижнего белья. Более того, во время экзамена детям не разрешали уединяться в уборной дольше 30 секунд. Прокуратура и Минобразования Чувашии начали проверку.

Это не первый скандал, связанный с досмотром выпускников. До этого подобное случилось в Воронеже — Следственный комитет начал проверку. В региональном правительстве также выразили сомнение в том, что просьбы приподнять кофту могли последовать от охранников. Там отметили, что Минобразования региона не получало жалоб на ситуацию от девушки.