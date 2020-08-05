Эксперты заявили о вероятном увеличении численности населения Дагестана

https://static.news.ru/photo/b13758e0-d729-11ea-a505-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look

Представители Аналитического центра Института цифровых трансформаций и исследований экономических трендов заявили о вероятном увеличении численности населения Дагестана. На сегодняшний день по этому показателю республика занимает 12-е место среди российских регионов.

По оценкам экспертов, в ближайшие годы темпы роста численности будут постепенно сокращаться, однако они останутся достаточно высокими. С 30 тысяч человек в 2020 году до 27 тысяч человек в 2024 году. В качестве основной причины аналитики называют положительный естественный прирост. Однако будут и сдерживающие факторы, такие как выбытие в другие регионы, пишет argumenti.ru.

На сегодняшний день Дагестан занимает 33 место по среднему уровню доходов и 77 по разнице в численности мужчин и женщин, а также 4 по среднему возрасту. Наибольшее число мигрантов в поисках работы прибывают сюда из Азербайджана.

По данным исследователей, 43% выбывающих из региона остаются в СКФО, 24% направляются в ЦФО, 9% в ЮФО.

Ранее NEWS.ru писал о том, что упрощённое получение гражданства привлечёт в РФ мигрантов из Средней Азии. Либерализация при выдаче паспортов может создать иллюзию решения демографических проблем.