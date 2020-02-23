https://static.news.ru/photo/21fe3988-564f-11ea-9ba8-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Российские туристы рассказали, сколько денег из своих доходов они тратят на путешествия.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Aviasales, 17% россиян тратят на поездки все заработанные деньги. Отмечается, что они или живут с родителями и не платят за аренду квартиры и питание, или им такую роскошь так или иначе оплачивает партнёр.

Ещё 28% опрошенных признались, что вынуждены копить на отпуск, откладывая минимум ползарплаты каждый месяц. Более того, многие рассказали, что не умеют экономить и тратят все сбережения исключительно на путешествия.

Треть респондентов (33%) заявили, что откладывают четверть зарплаты, чтобы позволить себе путешествовать по России или за рубеж. И только каждому пятому россиянину удаётся ездить в отпуск, расходуя всего не более десятой части своих доходов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ассоциации туроператоров России заключили, что влияние эпидемии коронавируса на желание российских туристов отдыхать за рубежом практически нулевое.