Российские туристы рассказали, сколько денег из своих доходов они тратят на путешествия.
Как
Ещё 28% опрошенных признались, что вынуждены копить на отпуск, откладывая минимум ползарплаты каждый месяц. Более того, многие рассказали, что не умеют экономить и тратят все сбережения исключительно на путешествия.
Треть респондентов (33%) заявили, что откладывают четверть зарплаты, чтобы позволить себе путешествовать по России или за рубеж. И только каждому пятому россиянину удаётся ездить в отпуск, расходуя всего не более десятой части своих доходов.
Ранее NEWS.ru писал, что в Ассоциации туроператоров России заключили, что влияние эпидемии коронавируса на желание российских туристов отдыхать за рубежом практически нулевое.
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