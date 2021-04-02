Эксперты определили самые «злачные» улицы Москвы

https://static.news.ru/photo/3427e8d2-38d8-11ea-bb69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

В Москве лидерами по числу питейных заведений являются Тверская, Пятницкая и Мясницкая улицы, а также территория Трёхгорной мануфактуры и арт-кластер «Красный октябрь». все эти места назвали эксперты, которых опросило РИА «Недвижимость».

По данным консалтинговой компании Colliers, наибольшее число помещений для барных заведений арендуют на Тверской, Пятницкой и Мясницкой улицах — на них приходится 12%, 9% и 8% от всей площади, занимаемой общепитом. Таковы данные на первый квартал 2021 года. Это объясняется большим пешеходным трафиком, удобным расположением и хорошей транспортной доступностью в этих местах.

По данным директора направления стрит-ретейла компании Knight Frank Ирины Козиной, наибольшее количество клубов и баров сосредоточено в локациях, вроде «Красного Октября» и Трёхгорной мануфактуры. Также большим количеством баров могут похвастаться Бульварное кольцо, Покровка и пересечение Петровки и Петровских линий.

Размещение баров в этих местах объясняется «законом о тишине» и запретом на размещение увеселительных заведений в жилых домах или в непосредственной близости к ним.

В указанных локациях заведения располагаются в нежилых административных зданиях: это или бывшие заводы и фабрики, или отдельно стоящие здания, поэтому проблем у них не возникает, — сказала Козина.

По словам историка-москвоведа Филиппа Смирнова, центральные улицы столицы всегда были богаты на различные питейные заведения. Также ранее в Москве существовали места, аналогичные амстердамскому «кварталу красных фонарей». Они находились на Тверской и Сретенке, а также недалеко от Лубянской площади.

Ранее стало известно, что блюда в российских заведениях общепита могут в скором времени подорожать из-за роста себестоимости продуктов. Рестораторы экономят на салфетках и столовых приборах, ищут способы избежать повышения цен, но сокращать расходы уже некуда. Об этом писал NEWS.ru.