Эксперты определили самые «злачные» улицы Москвы

В Москве лидерами по числу питейных заведений являются Тверская, Пятницкая и Мясницкая улицы, а также территория Трёхгорной мануфактуры и арт-кластер «Красный октябрь». все эти места назвали эксперты, которых опросило РИА «Недвижимость».
По данным консалтинговой компании Colliers, наибольшее число помещений для барных заведений
По данным директора направления стрит-ретейла компании Knight Frank Ирины Козиной, наибольшее количество клубов и баров сосредоточено в локациях, вроде «Красного Октября» и Трёхгорной мануфактуры. Также большим количеством баров могут похвастаться Бульварное кольцо, Покровка и пересечение Петровки и Петровских линий.
Размещение баров в этих местах объясняется «законом о тишине» и запретом на размещение увеселительных заведений в жилых домах или в непосредственной близости к ним.
В указанных локациях заведения располагаются в нежилых административных зданиях: это или бывшие заводы и фабрики, или отдельно стоящие здания, поэтому проблем у них не возникает, — сказала Козина.
По словам историка-москвоведа Филиппа Смирнова, центральные улицы столицы всегда были богаты на различные питейные заведения. Также ранее в Москве существовали места, аналогичные амстердамскому «кварталу красных фонарей». Они находились на Тверской и Сретенке, а также недалеко от Лубянской площади.
Ранее стало известно, что блюда в российских заведениях общепита могут в скором времени подорожать из-за роста себестоимости продуктов. Рестораторы экономят на салфетках и столовых приборах, ищут способы избежать повышения цен, но сокращать расходы уже некуда. Об этом писал NEWS.ru.