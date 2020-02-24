Специалисты сервиса для покупки авиабилетов Biletix изучили, как проявляются гендерные различия у россиян при подготовке к путешествию и в самой поездке.
Согласно результатам исследования, которые
Мужчины оказались лидерами по абсолютному числу купленных билетов в 2019 году: на долю сильного пола пришлось 54% всех покупок. Зарубежное направление оказалось более популярным у женщин (37% от всех поездок против мужских 33%), а мужчины предпочитали ездить по России (67% против женских 63%).
Оба пола в целом сошлись в вопросе любимых внутрироссийских направлений, в число которых попали Крым, Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. Мужчинам чуть больше нравился Краснодар, у женщин оказался более востребованным Калининград.
Ранее NEWS.ru сообщал об исследовании, которое показало, что большинство туристов готовы предпочесть поезд самолёту по экологическим соображениям.
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