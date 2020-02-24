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Специалисты сервиса для покупки авиабилетов Biletix изучили, как проявляются гендерные различия у россиян при подготовке к путешествию и в самой поездке.

Согласно результатам исследования, которые приводит РИА Новости, женщины тщательнее планируют путешествие, в среднем бронируя билеты на неделю раньше мужчин (23 дня до вылета против 16 дней). Средняя продолжительность поездки также оказалась больше у женщин (девять дней против восьми). Оба пола при этом наиболее активно путешествуют в возрасте 30–35 лет — 17% всех бронирований пришлись на эту возрастную категорию.

Мужчины оказались лидерами по абсолютному числу купленных билетов в 2019 году: на долю сильного пола пришлось 54% всех покупок. Зарубежное направление оказалось более популярным у женщин (37% от всех поездок против мужских 33%), а мужчины предпочитали ездить по России (67% против женских 63%).

Оба пола в целом сошлись в вопросе любимых внутрироссийских направлений, в число которых попали Крым, Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. Мужчинам чуть больше нравился Краснодар, у женщин оказался более востребованным Калининград.

Ранее NEWS.ru сообщал об исследовании, которое показало, что большинство туристов готовы предпочесть поезд самолёту по экологическим соображениям.