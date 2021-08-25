Проведённая специалистами ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного в Тюмени мужчины к убийству девятилетней девочки. Об этом сообщил портал «МВД медиа».

В результате исследования, проведённого специалистами ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки, — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также отмечается, что тело дeвочки при обнаружении было завёрнуто в полиэтилен, кусок половика и помещeно в картонную коробку из-под бытовой техники. В ходе кропотливой работы опeративникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположeнный неподалёку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживaния одного из работников цеха сотрудники правoохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был oтрезан.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве девочки во всём сознался.

Расчленённое тело Анастасии нашли 19 августа в пакете в Тюмени. Девочка пропала 30 июня. Руки убитой были связаны электрическим проводом, а рот заклеен скотчем.