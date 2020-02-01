https://static.news.ru/photo/a84e80aa-44ee-11ea-bc8f-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Сталин Фото: Scherl/Global Look Press

Иосиф Сталин не только готовил «освободительный поход в Европу», но и заранее распланировал провокации против советских граждан, чтобы впоследствии обвинить в них Германию. Такое мнение высказал экономист Андрей Илларионов на своей странице в ЖЖ.

Эксперт заявил, что в ночь на 19 июня 1941 года военно-политическая группа советского руководства якобы назначила вторжение в Европу. Это должно было случиться 22 июня 1941 года. Основанием для таких выводов послужило интервью сына экс первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергея.

Никита Сергеевич рассказывал, что перед самым началом решил поехать в Киев и позвонил Сталину.

Несколько дней сижу, ничего не делаю. Говорю: «Товарищ Сталин, можно я поеду в Киев, война начнётся, меня ещё в поезде застанет». Тот говорит: «Поезжайте», — приводит диалог государственных деятелей «Царьград».

В этой беседе есть одна значительная деталь. По мнению Илларионова, Хрущёв заранее знал о планах советского руководства. 21-го, когда он отправлялся в Киев, он знал, что 22-го грянет война.

Больше того, проанализировав интервью и события того времени, экономист пришёл к выводу, что Сталин планировал провокации против жителей СССР, чтобы оправдать начало крупномасштабных военных действий, обвинив во всём Германию. В частности, одной из обсуждаемых версий была возможная бомбардировка Гродно.

Илларионов подчеркнул, что война для советского руководства не была неожиданностью. Сталин и Хрущёв знали о планирующихся военных действиях, однако не могли предполагать, что выбранная ими дата совпадёт с началом военных действий по инициативе Германии.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер встречались во Львове накануне Второй мировой войны. Позже он признался, что не видел каких-либо архивных документов, которые бы подтвердили встречу двух деятелей. Об этом он узнал из газеты и не ручается за достоверность этой информации, писал NEWS.ru.