Эксперт: закон о ночной тишине поможет справиться с шумными арендаторами

https://static.news.ru/photo/557bf61c-a094-11ea-b038-fa163e074e61_660.jpg Фото: SamWilliamsPhoto /pixabay.com

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук считает, что законопроект о соблюдении тишины в ночное время поможет решить вопросы с шумными соседями, которые снимают жильё.

Согласно новым правилам, любые люди, которые были приглашены собственником жилья, обязаны соблюдать тишину в ночное время наравне со всеми.

Часто бывает так, что человек получает арендные платежи, а что творят арендаторы его не волнует. В итоге соседям приходится самим пытаться утихомирить шумные компании. К моменту вызова полиции шумящие могут покинуть помещение, и пострадавшая сторона оказывается бессильной восстановить права, — привели пояснение эксперта в ТАСС.

При этом платить штраф будут уже не шумящие соседи, а собственник помещения.

Эксперт отметил, что не стоит в ответ на шум бить по батареям и включать в отместку громко музыку и телевизор. Для того, чтобы хозяину квартиры выписали санкции за нарушение тишины, нужно позвонить в диспетчерскую и попросить сделать замер уровня шума, управляющая компания придёт и зафиксирует уровень шума, а затем составит акт. С этим актом нужно обращаться в Роспотребнадзор.

Павел Склянчук также отметил, что законопроект коснётся и любителей ремонта.

В случае принятия законопроекта эта «головная боль» будет переложена на собственника, который будет отвечать за тишину в ночное время в своей квартире, — отметил эксперт.

При этом неоднократное нарушение грозит собственнику уже административной ответственностью.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Москвы ужесточили требования к соблюдению покоя и тишины во время карантинного режима. Согласно им, проводить ремонтные работы в утренние и вечерние часы можно, но не больше четырёх часов в день.