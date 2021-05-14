Вход «лицом»: как сканирование данных угрожает кошелькам пассажиров метро

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что оплата проезда с помощью технологии распознавания лиц Face Pay появится на всех станциях метро до конца года. Технология уже несколько месяцев тестируется на отдельных станциях. Почему кошельки пользователей могут быть незащищены в итоге, рассказал NEWS.ru программист, специалист в области платёжных систем и автор книги «Электронные платежи в интернете» Дмитрий Артимович.

— Как будет работать Face Pay и эффективна ли она?

— Да, она вполне себе жизнеспособна. Система основана на нейросетях, распознающих лицо. Такие системы уже давно есть. Насколько я понимаю, Face Pay должна работать вместе с банком. Вам надо будет прийти в банк и сдать свои биометрические данные: лицо и так далее. Если так, то система будет работать эффективно. Это логично, что будут в этом вопросе взаимодействовать с банками, работать с платёжными системами, потому что как-то отдельно это делать для отдельных турникетов — какой в этом смысл? А в банках уже есть готовая инфраструктура для бесконтактной оплаты, видимо, модуль для Face Pay туда добавят. К тому же, если не ошибаюсь, Сбербанк говорил о том, что тоже планирует внедрять скан лица для оплаты. Честно говоря, я скептически отношусь к оплате по распознаванию лица.

Евгений Биятов/РИА Новости

— Почему?

— Все подобные системы оплаты бесконтактные, будь это ввод номера карточки на свайпах или оплата по скану лица мне не нравятся в принципе по одной простой причине: я не подтверждаю платёж.

— Как можно бороться с этой проблемой?

— На мой взгляд, лучше и логичнее было бы, если бы в мобильном приложении, которые сейчас есть у любого банка, говорили бы при проходе через турникет, что «С вас собираются списать такую сумму. Подтвердите». А то потом начнутся разборки, когда у кого-то что-то не списалось и после чего люди будут вынуждены ходить в банк и писать заявления. Банки, как обычно, будут говорить, что вы не успели в срок подать заявку, а потом отнекиваться, что на самом деле, вам кажется, что у вас ни за что списали средства, даже если у вас на руках квитанция за гостиничный номер в Сочи на то время, когда вам списали деньги за проезд в метро в Москве. Ну и так далее. К сожалению, банки у нас очень недружелюбны в вопросе возврата платежей. Последний пример — покупка билетов на отменённые из-за коронавируса рейсы. По всем правилам всех платёжных систем, если услуга не оказана, деньги возвращают, но многие наши банки пошли в отказ.

— Но всё же Face Pay облегчит гражданам проезд в метро?

— Система оплаты по скану лица, безусловно, удобна. Это делает проезд в метро быстрее. Посмотрим на то, как она себя покажет при запуске, сколько будет мошенничества, ошибок и прочего. Тем не менее, не могу не отметить, что, по сути, все подобные платежи вводятся с единственной целью — упрощения списания с вас денег. Они не направлены на то, чтобы защитить вас от мошенничества. Даже СМС-сообщения введены для безопасности банков, на самом деле — чтобы вы не могли потом опротестовать платёж. Если вернуться к Face Pay, то, как я говорил, для безопасности моих денег подтверждения в мобильном приложении оплаты по скану лица были бы оптимальными. Хочется подтверждать каждый свой платёж. Есть ещё юридический момент — в законе говорится, что деньги с вас могут списаться с вашего разрешения. Например, при оплате картой, ввод пин-кода — это аналог подписи. А при Face Pay аналог всего-навсего — показ своего лица.

— Сами вы пользоваться этим не будете?

— Я сам не стал бы оставлять свою биометрию нигде. Зачем самому давать возможность себя отслеживать любой камере, подключённой к этой системе? Не слишком ли это тотальный контроль государства за моими передвижениями?

— Но, с учётом повсеместного ввода камер с распознаванием лиц по Москве, не все ли равно?

— Не знаю, но я свою биометрию идти отдавать в банк не буду. Особенно с учётом того, что у нас довольно часто эти данные продают третьим лицам. Тут надо ещё учитывать, что, если говорить о распознавании лиц, что пока нет возможности для собирания в одну базу данных 12 миллионов москвичей и отслеживания их. Другое дело, если распределить нагрузку, отдав часть людей банкам, чтобы их вычислительная техника определяла, совпадает или нет биометрия, как, видимо, с Face Pay будут делать.

Malte Ossowski/SVEN SIMON/ТАСС

— Внедрять систему повсеместно будут скоро, при этом всех в метро заставляют ходить в масках. Это будет мешать?

— Да, по идее маски должны мешать. Этот вопрос поднимался недавно при обсуждении камер с распознаванием лиц. Всё зависит от софта — какой-то точно может распознать, если маска не на всё лицо. От маски ещё зависит. Китайский софт точно распознает лица в масках.

— При всех недостатках, видимо, бесконтактный мир неизбежен. В США есть, например, бесконтактные «кассы» в магазинах.

— Разница со Штатами в том, что там несколько другое законодательство. Если там с вас спишут что-то лишнее, то это стараются вернуть, чтобы вы не засудили компанию и не получили компенсацию. У нас банк вернёт деньги, если может переложить риски на кого-то ещё. Если же сам должен компенсировать, то сто раз подумает. Платёжные системы зародились в США и наш закон в своё время копировался с американского, но при этом банки лоббировали всё так, чтобы иметь меньше рисков. Наша версия закона о правах держателей карт сильно урезана.