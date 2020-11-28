Эксперт рассказал, когда в РФ могут отменить требование носить маски

https://static.news.ru/photo/1431530c-3151-11eb-87be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России масочный режим будет сохраняться до тех пор, пока COVID-19 не приобретёт сезонный характер, то есть станет обычным насморком. Такое мнение выразил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В беседе с телеканалом «Россия 24» он заявил, что зимой распространение заболевания, по всей видимости, не снизится, так как этот вирус живёт не на морозе, а в организме человека.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее сообщил, что вводить масочный режим на всей российской территории бессмысленно. По его словам, ограничительные меры в регионах определяются губернаторами. Он отметил, что в стране на данный момент работает гибкая система введения ограничительных мер, решения о которых принимают руководители субъектов РФ.

В середине ноября мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что введением частичных ограничений Москве удастся избежать европейского развития событий: локдаунов, комендантского часа и объявления чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на фоне пандемии коронавируса минские власти ввели в городе обязательный масочный режим. Об этом сообщил белорусский Минздрав.