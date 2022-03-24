Эксперт рассказал, что будет при отключении России от глобальной Сети

Если Россия будет отключена от глобальной Сети, у граждан не будет доступа к иностранным сайтам, но существенного вреда это не принесёт, считает эксперт в области информационной безопасности Александр Власов, передаёт «Москва 24». Специалист допустил, что недружественные страны могут пойти на такой шаг, но на повседневной жизни пользователя паутины, по его мнению, это мало отразится.

80% интернет-трафика России — это внутренние обмены, поэтому в общем и целом ничего страшного не будет. Ну отрубятся какие-то доступы к иностранным сайтам и сервисам, но смертельных вещей не произойдёт, — отметил Власов.

Эксперт напомнил, что ещё в 2014 году в РФ были приняты меры, чтобы обеспечить внутрироссийский обмен трафиком.

Я думаю, что наши власти предприняли меры, чтобы у нас работали как минимум банковская система и обмены со всякими приложениями по ЖКХ и по всему остальному, — заключил Власов.

Ранее Роскомнадзор ограничил на территории РФ доступ к интернет-сервису News.Google. Причиной в РКН назвали доступ на сервисе к материалам, которые содержат недостоверные сведения о спецоперации России на Украине.