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Введение административной ответственности для родителей курящих детей неэффективно, заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. Эксперт отметила, что штрафы вряд ли заставят подростка отказаться от вредной привычки.

Леткова пояснила, что в КоАП есть статья, которая предусматривает наказание за ненадлежащее воспитание. Однако устанавливать ответственность за каждое конкретное правонарушение не нужно.

Мы как родительская общественность отрицательно относимся к такой системе. Считаем, что это репрессивная мера в отношении семьи, — подчеркнула эксперт.

Она уточнила, что в распространении курения среди детей виноваты не только родители. По её словам, работа по профилактике привычки должна проводиться в школах, передаёт Москва 24 .

Ранее News.ru писал, что курение несовершеннолетних детей может привести к наказанию их родителей. Административная ответственность предусмотрена и для других законных представителей таких детей.