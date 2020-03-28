https://static.news.ru/photo/f1bce926-718e-11ea-9761-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фабричные медицинские маски можно заменить на самодельные, сшитые из ткани или шерсти. По словам иммунолога, заведующего ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаила Костинова, их, конечно, нельзя сравнить с покупными, но это всё же «лучше, чем ничего».

Главное, при использовании самодельных масок почаще их стирать и проглаживать. В день их может понадобиться пять штук. Также альтернативой маскам являются строительные респираторы. Они особенно подойдут тем, кто вынужден контактировать с заражёнными коронавирусом, сообщает Ura.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко доложила президенту РФ Владимиру Путину о нехватке медицинских масок и антисептиков в России. Из-за коронавируса эти товары оказались в дефиците.

По последним данным, в мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч. Согласно последним данным, в России — 1271 случай коронавирусной инфекции, 65 человек выписаны из больницы.