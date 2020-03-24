https://static.news.ru/photo/ba873f0c-6e6d-11ea-bbc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко доложила президенту РФ Владимиру Путину о нехватке медицинских масок и антисептиков в России. Из-за коронавируса эти товары оказались в дефиците.

Хочу вас проинформировать, что ещё после нашего последнего заседания, на котором был поднят вопрос о том, что не хватает медицинских масок, специальных антисептических средств, я проинформировала президента об этой ситуации, — приводит её слова РИА Новости.

По её словам, российский лидер уже принял решение о необходимых мерах.

Согласно последним данным, всего в России выявлено 495 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 22 человека.

В мире число заражённых составляет свыше 422 тысяч. При этом жертвами заболевания стали 18,9 тысячи человек. Выздоровели более 108 тысяч.

Как передавал NEWS.ru, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус 23 марта заявил об ускорении темпов распространения коронавирусной инфекции по планете.