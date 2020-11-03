Экс-жена Кержакова отвергла идею идти в политику

https://static.news.ru/photo/dc9b3218-1ab8-11eb-b602-fa163e074e61_660.jpg Фото: milana_tulpanova/Instagram.com

Милана Тюльпанова, дочь экс-сенатора Вадима Тюльпанова и экс-жена футболиста Александра Кержакова, заявила в интервью NEWS.ru, что не собирается идти в политику.

Думаю, что нет [не собираюсь идти в политику]. Хотя загадывать глупо. Сейчас всё быстро меняется. Но человек должен приходить в политику осознанно, должен иметь опыт и знания. Хотя у меня есть определённый опыт, но этого на данный момент недостаточно, чтобы стать, например, депутатом. Но я рада, что стала членом совета Госдумы по культуре. Я могу делиться своим опытом в таком формате, — сказала Тюльпанова.

Вадим Тюльпанов с 2003 по 2011 год возглавлял Законодательное собрание Санкт-Петербурга, после до смерти в апреле 2017 года был членом Совета Федерации: сначала от Северной столицы, затем — от Ненецкого автономного округа.

Брак Тюльпановой с Кержаковым продлился четыре года: с июня 2015 года по апрель 2019 года. 10 апреля у пары родился сын Артемий, после развода ребёнок по решению суда живёт с матерью.

Процесс развода между супругами вызвал большой общественный резонанс. Милана, в частности, не раз обвиняла футболиста в похищении их сына.

Более подробную информацию о жизни Тюльпановой после развода с Кержаковым читайте в эксклюзивном интервью NEWS.ru в 14:00.