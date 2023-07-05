Экс-пассажир «Титана» рассказал об «ужасающем» спуске батискафа в 2021 году

Фото: ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Видеооператор Джейден Пэн рассказал о происшествии с батискафом «Титан», который застрял на дне океана в ходе экспедиции к затонувшему «Титанику» в 2021 году, сообщает британская газета Daily Mail. В тот раз инцидент произошел из-за того, что батарея разрядилась менее чем через два часа после погружения.

Капитан батискафа «Титан» Стоктон Раш, который затонул с пятью членами экипажа на борту при погружении к обломкам «Титаника», предложил пассажирам поспать, когда аппарат застрял на океанском дне в 2021 году, — рассказал Джейден Пэн.

Он добавил, что Раш объявил пассажирам о необходимости возвращения на поверхность, когда до «Титаника» осталось расстояние размером в два футбольных поля. Однако из-за разряженной батареи сделать это не удалось. Тогда он просто предложил им поспать, пока не сработает экстренная система всплытия. В конце концов им удалось активировать систему раньше и поднять батискаф на поверхность.

Обломки «Титана» были найдены 22 июня. По версии Береговой охраны США, подводное судно разрушилось в результате сильного взрыва, направленного внутрь. Все находившиеся на борту люди погибли. Вместе с Давудом, его сыном и Рашеми там были британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский акванавт Поль-Анри Наржоле.

Неделю спустя были обнаружены, предположительно, останки погибших путешественников. Они направлены на экспертизу.