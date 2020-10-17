Экс-мэра Норильска приговорили к 6 месяцам исправительных работ

https://static.news.ru/photo/c735cb48-11d7-11eb-868c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uosnorilsk/wikipedia.org

Обвиняемый в халатности после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин был приговорён к шести месяцам исправительных работ.

Согласно постановлению краевого суда Красноярского края, у Ахметчина также будет удержано за этот период 15% заработной платы.

Суд приговорил его к исправительным работам сроком на шесть месяцев с удержанием 15% заработной платы, — сообщил источник ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в июне в отношении Ахметчина было возбуждено уголовное дело о халатности в связи с разливом дизтоплива на ТЭЦ-3. По версии следствия, чиновник не отреагировал должным образом на возникновение чрезвычайной ситуации. Несмотря на это, он находился на рабочем месте и продолжал исполнять свои обязанности.

20 июля стало известно о том, что Ахметчин подал заявление об отставке с поста мэра. Как объяснил своё решение сам чиновник, последней каплей стало недоверие, которое было высказано в его адрес.