Экс-мэра Норильска приговорили к 6 месяцам исправительных работ

Обвиняемый в халатности после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин был приговорён к шести месяцам исправительных работ.
Согласно постановлению краевого суда Красноярского края, у Ахметчина также будет удержано за этот период 15% заработной платы.
Суд приговорил его к исправительным работам сроком на шесть месяцев с удержанием 15% заработной платы, — сообщил источник ТАСС.
Как писал NEWS.ru, в июне в отношении Ахметчина было возбуждено уголовное дело о халатности в связи с разливом дизтоплива на ТЭЦ-3. По версии следствия, чиновник не отреагировал должным образом на возникновение чрезвычайной ситуации. Несмотря на это, он находился на рабочем месте и продолжал исполнять свои обязанности.
20 июля стало известно о том, что Ахметчин подал заявление об отставке с поста мэра. Как объяснил своё решение сам чиновник, последней каплей стало недоверие, которое было высказано в его адрес.